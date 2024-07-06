Андрею Бочарову доложили о ЧП на юге Волгограда

На место выехали заместитель губернатора Олег Николаев и глава Волгограда Владимир Марченко.
Напомним, ЧП случилось сегодня на улице Изобильная, 12. Очевидцы сообщали о взрыве.
В концессиях заявили, что на КНС-4 в Красноармейском районе произошло обрушение несущих конструкций станции, а также повреждение оборудования. - Причины произошедшего устанавливаются, версия внешнего воздействия исключена. Во время инцидента на станции работало восемь человек, на данный момент известно о трёх пострадавших, - прокомментировали в организации.