Спорт

Максима Швецова из Беларуси взяли в «Ротор» защитником

Спорт 03.07.2024 13:10
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03.07.2024 13:10


Максим Швецов сегодня, 3 июля, стал шестым новичком «Ротора» в летнее межсезонье, заключив контракт с волгоградским клубом на один год с возможностью продления еще на сезон, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.
 
26-летний белорусский центральный защитник родился в Минске. Начинал заниматься футболом в школе местного «Динамо». В 2015-ом году Швецов дебютировал за бело-голубых. За динамовский коллектив в общей сложности Максим провел 187 матчей, из них 12 в еврокубках. Забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также белорусский футболист имеет опыт выступлений за свою национальную команду, за которую отыграл 12 матчей и четыре из них в квалификации на Чемпионат мира.
 
Напомним, ранее состав сине-голубых пополнили защитники Павел Котов и Андрей Семенов, полузащитники Евгений Болотов и Владислав Тюрин и нападающий Владислав Морозов.
 
Фото СК «Ротор» VK.com

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