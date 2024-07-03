Волжский горсуд рассмотрел дело о массовом отравлении в пекарне «Печка»

В пекарне-кондитерской «Печка» суд установил нарушение санитарных норм, которые привели к отравлению покупателей. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, по итогам рассмотрения административного дела деятельность ООО «Печка» приостановлена на 90 суток.

- Постановление суда обращено судом к исполнению немедленно, однако в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, - пояснили в пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Как ранее сообщалось, 28 июня Роспотребнадзор установил 4 случая заболевания острой кишечной инфекцией после употребления пищевых продуктов, приобретенных в пекарне-кондитерской на улице им. Ю.П. Харламова, 4а. В отношении юрлица был составлен протокол по ст.6.6 КоАП РФ. Роспотребнадзор объявил о временном закрытии заведения.

Напомним, дело об отравлении волжан взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Ранее в Сети была распространена информация, что еда с «сюрпризом», а конкретно салаты «Цезарь» были приобретены в пекарне «Печка». На больничной койке после их употребления оказалась семья — две сестры и шестилетний ребенок, а позже в больницу доставили мужчину и женщину.