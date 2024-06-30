Общество

В Волжском закрыли пекарню на время расследования РПН

Общество 30.06.2024 20:41
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30.06.2024 20:41


В Волжском Волгоградской области после отравления местных жителей введен временный запрет деятельности пекарни, расположенной на улице Харламова, 4а. 

— Материалы направлены в суд. Инициировано санитарно-эпидемиологические расследование в связи с регистрацией пяти случаев острой кишечной инфекции у граждан, употреблявших в пищу кулинарную продукцию, приобретенную в пекарне «Печка», — рассказали V102.RU в пресс-службе регуправления Роспотребнадзора. 

Уточняется, что анализируются пробы сырья, готовой еды и водопроводной воды. Также обследуется персонал.

Напомним, глава СКР взял на контроль уголовное дело с отравлением волжан салатом из пекарни. 

Ранее в Сети распространялась информация, что еда с «сюрпризом», а конкретно салаты «Цезарь» были приобретены в пекарне «Печка». На больничной койке оказалась семья — две сестры и шестилетний ребенок, а позже в больницу доставили мужчину и женщину.

Скриншот: Google Maps 

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