В Волжском закрыли пекарню на время расследования РПН

В Волжском Волгоградской области после отравления местных жителей введен временный запрет деятельности пекарни, расположенной на улице Харламова, 4а.

— Материалы направлены в суд. Инициировано санитарно-эпидемиологические расследование в связи с регистрацией пяти случаев острой кишечной инфекции у граждан, употреблявших в пищу кулинарную продукцию, приобретенную в пекарне «Печка», — рассказали V102.RU в пресс-службе регуправления Роспотребнадзора.

Уточняется, что анализируются пробы сырья, готовой еды и водопроводной воды. Также обследуется персонал.

Напомним, глава СКР взял на контроль уголовное дело с отравлением волжан салатом из пекарни.

Ранее в Сети распространялась информация, что еда с «сюрпризом», а конкретно салаты «Цезарь» были приобретены в пекарне «Печка». На больничной койке оказалась семья — две сестры и шестилетний ребенок, а позже в больницу доставили мужчину и женщину.

Скриншот: Google Maps