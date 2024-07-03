Экология

Деньги не пахнут? «Серые» ассенизаторы превращают в фекальное болото Волго-Ахтубинскую пойму

Экология 03.07.2024 07:40
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03.07.2024 07:40


В Волгоградской области разгул нелегальных ассенизаторов грозит обернуться экологической катастрофой в особо охраняемой зоне Волго-Ахтубинской поймы. Как сообщает ИА «Высота 102», дельцы, пользующиеся мораторием на проверки юридических лиц и пассивностью надзорных органов, организовали бизнес по откачке нечистот из септиков частных домов и сбросу отходов на грунт заповедной территории. Одну из таких машин экологам удалось с поличным поймать 1 июля.



Общественники записали на видео, как специализированный автомобиль выливает на грунт посреди леса тонны нечистот. Специалист отравляет природу  без тени смущения. Не остановило происходящее даже внимание активистов, которые подошли к ассенизатору вплотную, засняв как сам процесс, так и государственный номер автомобиля. Единственное, что сделал водитель, — застенчиво попытался спрятать лицо.


– Пойменная часть Ахтубы – это жемчужина Волгоградской области. Вы не представляете, что сейчас там творится. Нелегальные ассенизаторы превращают местные леса в самые настоящие фекальные болота. Естественно, что всё это так или иначе попадает в реку и грунтовые воды. А потом мы удивляемся, почему у нас вспышки эпидемий, отравления, – поделился с журналистами председатель регионального отделения Российского экологического общества Руслан Зайналов.

По его словам, заснятый 1 июля автомобиль с государственным номером Х594АМ34 общественники ловят с поличным уже не в первый раз.

– Мы обращались и в облкомприроды, и в полицию, но всё безрезультатно. Несмотря на фото- и видеофиксацию, привлечь виновников к ответственности не удаётся. Надзорные органы поначалу вроде бы проявляют интерес к собранным материалам, начинают разбирательства, однако прокуратура не даёт хода проверкам. Сейчас в нашей стране продолжает действовать мораторий на проверочные мероприятия. Они возможны только в том случае, если существует угроза жизни и здоровью граждан. Казалось бы, что может быть очевиднее – сброс вблизи реки отходов грозит обернуться экологической катастрофой. Но это для нас с вами очевидно, а для проверяющих органов, похоже, не совсем, - добавил общественник.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» рассказывало о жалобах жителей посёлка Песчанка Краснослободского городского поселения. Сельчане сообщали о беспределе ассенизаторов, разрушающих уникальную природу Волго-Ахтубинской поймы, а также грозящих уничтожением местным водозаборным скважинам.

Фото и видео: Руслан Зайналов

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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