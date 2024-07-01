«Затолкали в машину и увезли»: суд арестовал троих саратовцев за похищение волгоградца

Новоаннинский районный суд сегодня, 1 июля, арестовал троих жителей Саратовской области, которых подозревают в похищении человека группой лиц по предварительному сговору и с угрозой применения насилия.

Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, 25 июня около 15.00 час. трое мужчин приехали на автомобиле «Лада Приора» из Саратовской области в Новоаннинский район к своему знакомому и потребовали от него возврата денежного долга. Однако денег у того не оказалось. Тогда троица под угрозой предмета, похожего на пистолет, заставила мужчину сесть в их автомобиль. После подозреваемые вывезли пленника в Саратов. Там они были задержаны около магазина «Лента».





В суде все трое возражали против избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводится сбор и закрепление доказательств. В случае признания их вины похитителям грозит лишение свободы до 12 лет.

Фото Новоаннинского районного суда