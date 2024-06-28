«Ротор» обыграл «Волгу» на сборах со счетом 2:0

Волгоградский «Ротор» сегодня, 28 июня, на подмосковной базе в Кратово обыграл ульяновскую «Волгу» в своем первом товарищеском матче со счетом 2:0, сообщает V102.RU.

Болельщики могли наблюдать за ходом противостояния по текстовой трансляции в клубных соцсетях. С первых минут место в воротах у сине-голубых занял Никита Чагров. В обороне появилась связка двух Алексеев – Никитина и Шумских. Также в старте вышли и новички команды – защитник Павел Котов и полузащитники Евгений Болотов и Владислав Тюрин. Кроме того, Денис Бояринцев дал шанс начать встречу и одному игроку на просмотре. В первом тайме самый опасный момент создали ульяновские футболисты. После передачи с фланга в касание пробивал нападающий «Волги» Дмитрий Каменщиков. Чагров оказался на месте и выручил команду.

В перерыве тренерский штаб «Ротора» произвел все 11 замен. На 62-й минуте сине-голубые вышли вперед благодаря голу форварда Михаила Агеева. А на 80-й минуте волгоградцы удвоили преимущество. Отличился футболист на просмотре, установивший окончательный результат в матче – 2:0.

После победы над «Волгой» «Ротор» завершил первый предсезонный сбор. Второй этап подготовки к предстоящему старту в Первой лиге подопечные Дениса Бояринцева начнут 1 июля также в Подмосковье.

Фото СК «Ротор» VK.com