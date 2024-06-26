Федеральные новости

Министр обороны Белоусов: участники СВО смогут без документов получать льготы

Федеральные новости 26.06.2024 15:31
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26.06.2024 15:31


Участники специальной военной операции смогут без оформления документов получать льготы и меры социальной поддержки. По словам Министра обороны РФ Андрея Белоусова, оформление необходимых бумаг должно быть упрощено и автоматизировано. Об этом он заявил на недавнем совещании с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

Министры обсудили действующий алгоритм выдачи справок и утвердили целевую модель, а также этапность получения документов в цифровом формате. В том числе в режиме онлайн - через портал "Госуслуги" или в МФЦ, – передает RG.RU. – Глава военного ведомства и министр цифрового развития договорились, что граждане смогут начать получать услуги в цифровом виде уже в третьем квартале этого года.

На сегодня дорожная карта перехода документооборота в цифровой формат уже утверждена Андреем Белоусовым.  

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