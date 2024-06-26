«Тебе, твари волосатой, так и надо»: мать избитого в Волгограде подростка заявила об угрозах сыну

История с избитым 14-летним промоутером напротив кинотеатра «Киномакс» в Ворошиловском районе Волгограда получила продолжение. Мать пострадавшего подростка Ольга Верстакова рассказала журналистам V102.RU, что общение со следствием пошло совсем не так, как этого ожидала потерпевшая сторона. Женщина опасается, что ее сын из жертвы нападения может стать обвиняемым.

Женщина вспоминает, что на ее сына, раздававшего у спуска на станцию СТ «Профсоюзная» листовки, напали 17 июня 2024 года около 14.00.

— Он официально трудоустроен в магазине «Мегахенд», который расположен в торце «Киномакса». Его задача — раздавать флаеры. В тот день его внешний вид не понравился пятерым парням, которые старше его на два-три года. Длинные волосы и футболка с названием группы «Кипелов» вызвали агрессию и кучу вопросов. Один из них подбежал к моему сыну, с разбегу влетел в него и потребовал пояснить, почему он в таком виде находится на улице. Потом стал бить ему пощечины со словами: «Тебе, твари волосатой, так и надо». Сын пытался его оттолкнуть, но тот был на две головы выше. Друг нападавшего кричал своему приятелю, что, мол, здесь камеры, не трогай его, но тому было все равно, — рассказывает мать избитого школьника Ольга. — Потом он ударил моего сына кулаком несколько раз в область головы, целился в висок. У Володи гематома на голове, разбита верхняя десна, кровоподтек в районе челюсти. В конце нападавший ударил моего сына ногой с разворота и плюнул в него. Сына всего трясло, он был в растерянности, всю ночь тошнило, у него кружилась голова и болело лицо. Утром мы обратились в полицию. У меня в голове не укладывается — неужели мы снова возвращаемся в 90-е, когда подобные нападения среди бела дня происходили повсеместно.

По словам волгоградки, правоохранители нашли нападавшего по видео и отправили ее сына на СМЭ на улицу Новороссийскую, 10.

— Несмотря на все симптомы и жалобы, экспертиза показала, что здоровью не нанесен даже легкий вред. Дело передали в следственный комитет. Позже им заинтересовался Александр Бастрыкин, но мы никуда на тот момент не жаловались. Знаю, что напавшему на моего ребенка 16 лет, он учится в школе № 48 в 9-м классе, зовут его Александр Д. Со слов сына, тот цеплялся к нему еще зимой в январе-феврале в Burger King у Ворошиловского торгового центра. Пытался его задирать и плевался. На тот момент Володя просто проигнорировал его — мало ли дураков на этом свете, — вспоминает мать школьника. — Вскоре после избиения нас стала вызывать к себе следователь. Общалась с нами резко, чуть ли не хамила, так и не дала посмотреть видео с камер наблюдения. Но самое интересное ожидало впереди. В очередной раз она сказала нам, что имело место не избиение, а как минимум обоюдная драка и вообще другая сторона будет писать на нас встречное заявление. Все было сказано в таком тоне и с таким намеком, что, мол, и ваш сын не ангел, еще неизвестно, кто кого избил на самом деле. Нам, кстати, не предоставили ни одной копии объяснительных. Следователь отрезала, что не положено.

Мать избитого мальчика опасается, что расследование может принять совсем другой оборот и ее сын из потерпевшего превратится в обвиняемого:

— Из всей этой истории можно сделать вывод, что мы теперь и виноваты, оказывается. Интересен и тот факт, что нападавший угрожал моему сыну, говорил, что у него есть родственники в органах, поэтому ему все сойдет с рук, а его посадят, — говорит взволнованная женщина. Мать подростка также утверждает, что не получала копию постановления о возбуждении уголовного дела.

В ответ на запрос журналистов «Высоты 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области заверили, что расследование находится на контроле глав регионального следственного управления и СК России. Уголовное дело было возбуждено еще 19 июня 2024 года по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения):

— Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России и руководителя регионального управления СКР. В настоящее время все фигуранты допрошены, назначен и проведен ряд судебных экспертиз. Потерпевшим по делу признан 14-летний волгоградец. Проводится дальнейший комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Добавим, что по последним данным Ольги Верстаковой, на нее вышел отец 16-летнего подростка, который избил ее сына, с предложением замять дело и помириться в суде.

Фото и коллаж: архив семьи, Алексей Костяков ИА «Высота 102»