Бастрыкин потребовал возбудить дело по избиению волгоградца из-за длинных волос





Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении противоправных действий подростками в отношении несовершеннолетнего в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, поводом послужила информация, распространенная в соцсетях, где сообщалось об избиении юного волгоградца около торгового центра в Ворошиловском районе.

Происшествие случилось 17 июня. Очевидцы утверждали, что пострадавший занимался распространением рекламных листовок, когда привлек внимание своих сверстников якобы из-за слишком длинных волос. После чего один подросток крепкого телосложения налетел на него и начал избивать.

Руководитель СУ СК РФ по Волгоградской области Василий Семенов должен будет предоставить доклад Александру Бастрыкину о результатах расследования происшествия.

Фото: Жесть Волгограда / t.me