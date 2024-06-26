Расследования

СК возбудил дело после нападения бездомного пса на пожилую волгоградку

Расследования 26.06.2024 10:43
0
26.06.2024 10:43


СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на пенсионерку на улице Алийской недалеко от дома № 18 в Красноармейском районе Волгограда. 

— В ходе мониторинга СМИ 24 июня 2024 года выявлены публикации, в которых сообщалось о том, что в Красноармейском районе областного центра бродячая собака напала на 80-летнюю пенсионерку и причинила ей укушенные раны ноги, — рассказала V102.RU официальный представитель регионального СУ СКР Наталия Рудник. — Пожилой женщине потребовалась квалифицированная помощь, в настоящее время она находится на лечении в медучреждении. Угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет.

Уточняется, что территориальное подразделение СК РФ незамедлительно организовало доследственную проверку, по результатам которой возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

— В ходе расследования будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц администрации Волгограда, а также муниципального учреждения, ответственного за организацию работы по отлову бродячих собак, — добавила Рудник.  

Ход расследования на контроле руководства волгоградского следкома. 

Напомним, Глава СК Бастрыкин обратил внимание на покусанных собаками волгоградцев в поселке Нижний Тракторный. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
25.06.2024 19:29
Расследования 25.06.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2024 17:28
Расследования 25.06.2024 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2024 16:01
Расследования 25.06.2024 16:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2024 15:05
Расследования 25.06.2024 15:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2024 13:59
Расследования 25.06.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2024 12:53
Расследования 25.06.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2024 12:07
Расследования 25.06.2024 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
25.06.2024 11:37
Расследования 25.06.2024 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 18:52
Расследования 24.06.2024 18:52
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 17:42
Расследования 24.06.2024 17:42
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 17:14
Расследования 24.06.2024 17:14
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 16:00
Расследования 24.06.2024 16:00
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 13:51
Расследования 24.06.2024 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 11:40
Расследования 24.06.2024 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
24.06.2024 11:20
Расследования 24.06.2024 11:20
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:13
Прославившуюся лису-экстремалку сняли на видео в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:56
Под Волгоградом Kia Rio впечаталась в КАМАЗ: 1 погиб, 2 раненыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
СК возбудил дело после нападения бездомного пса на пожилую волгоградкуСмотреть фотографии
10:10
Билайн запустил «Группу быстрого реагирования» для борьбы с мошенничествомСмотреть фотографии
09:29
В световых шоу на фестивале #ТриЧетыре в Волгограде «сгорят» 4 млнСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде за 20 млн рублей продлят работу троллейбусного маршрута №10аСмотреть фотографии
09:09
В Волгограде больше недели ищут 27-летнего мужчину маленького ростаСмотреть фотографии
08:56
Энергетики передали на СВО необходимое волгоградским бойцам оборудованиеСмотреть фотографии
08:51
Силовики проведут водные антитерористические учения в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:34
«Родители волновались намного сильнее меня»: двое выпускников волжской школы заработали по две сотни на ЕГЭСмотреть фотографии
08:21
На пост губернатора Волгоградской области заявились 4 претендентаСмотреть фотографии
07:59
Евгений Болотов стал третьим новичком «Ротора»Смотреть фотографии
07:49
Жительница Волгограда Людмила Дементьева отмечает 100-летиеСмотреть фотографии
21:47
Волгоградец заметил в небе над городом два НЛОСмотреть фотографии
20:38
«Андрей Иванович, так держать!»: легендарная Пахмутова вспомнила Волгоград и губернатораСмотреть фотографии
20:00
В зоне СВО погиб боец из Камышина Роман ЕфимовСмотреть фотографии
19:29
Волгоградцы заявили о странностях суда по делу о многомиллионной афере с кирпичамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
В Волгоградской области легковушка задавила насмерть дорожного рабочегоСмотреть фотографии
18:17
В Волгограде политические партии выдвинули кандидатов на выборы в облдумуСмотреть фотографии
18:14
МБУ обязали переделать опасные карусели на детской площадке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:28
А старые где? Облдума снова закупает 20 новых компьютеровСмотреть фотографии
16:39
Под Волгоградом похоронят погибшего 7 месяцев назад мобилизованногоСмотреть фотографии
16:30
В Волгоградской области нефтяников уличили в загрязнении 23 тыс. кв. метров землиСмотреть фотографии
16:26
«Красный Октябрь» трудоустраивает школьников на время летних каникулСмотреть фотографии
16:01
В Новороссийске задержали подозреваемого в жестоком убийстве жителя ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:54
«Лишь бы носил деньги в дом»: волгоградцы поспорили из-за прописки губернатора БочароваСмотреть фотографии
15:20
Волгоградка покусала девушку на автобусной остановкеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Силовики задержали на волгоградском посту ДПС россиянина с 2 кг. наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
Госдума приняла в первом чтении законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерамСмотреть фотографии
13:59
Волгоградка взыскала с ООО «УАЗ» более 3,5 млн за бракованный внедорожникСмотреть фотографии
 