СК возбудил дело после нападения бездомного пса на пожилую волгоградку

СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на пенсионерку на улице Алийской недалеко от дома № 18 в Красноармейском районе Волгограда.

— В ходе мониторинга СМИ 24 июня 2024 года выявлены публикации, в которых сообщалось о том, что в Красноармейском районе областного центра бродячая собака напала на 80-летнюю пенсионерку и причинила ей укушенные раны ноги, — рассказала V102.RU официальный представитель регионального СУ СКР Наталия Рудник. — Пожилой женщине потребовалась квалифицированная помощь, в настоящее время она находится на лечении в медучреждении. Угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет.

Уточняется, что территориальное подразделение СК РФ незамедлительно организовало доследственную проверку, по результатам которой возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

— В ходе расследования будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц администрации Волгограда, а также муниципального учреждения, ответственного за организацию работы по отлову бродячих собак, — добавила Рудник.

Ход расследования на контроле руководства волгоградского следкома.

Напомним, Глава СК Бастрыкин обратил внимание на покусанных собаками волгоградцев в поселке Нижний Тракторный.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»