В Волгограде политические партии выдвинули кандидатов на выборы в облдуму





В Волгоградской области в качестве претендента на пост губернатора региона 25 июня выдвинулся кандидат от КПРФ – Олегом Дмитриевым. Теперь ему, как и другим кандидатам, до 25 июля предстоит заручиться поддержкой муниципалитетов. Напомним, по закону претенденту на пост главы региона необходимо предоставить в избирком 225 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав муниципальных образований, включая 50 подписей депутатов органов 29 муниципальных районов и городских округов.

Сегодня же представители политических партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия – За правду» подали в ИКВО документы на регистрацию кандидатов на выборах депутатов Волгоградской областной думы нового созыва.

В списке СРЗП 60 претендентов на мандаты по единому избирательному округу, а также 17 кандидатов по одномандатным округам.

В свою очередь, ЕР на единый избирательный округ также выдвинула 60 кандидатов. В числе одномандатников – ещё 19 претендентов.

Отметим, Волгоградская областная дума состоит из 38 депутатов, 19 из которых избираются по одномандатным избирательным округам, 19 – по единому избирательному округу по спискам политических партий.