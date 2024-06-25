Политика

В Волгограде политические партии выдвинули кандидатов на выборы в облдуму

Политика 25.06.2024 18:17
0
25.06.2024 18:17


В Волгоградской области в качестве претендента на пост губернатора региона 25 июня выдвинулся кандидат от КПРФ – Олегом Дмитриевым. Теперь ему, как и другим кандидатам, до 25 июля предстоит заручиться поддержкой муниципалитетов. Напомним, по закону претенденту на пост главы региона необходимо предоставить в избирком 225 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав муниципальных образований, включая 50 подписей депутатов органов 29 муниципальных районов и городских округов.

Сегодня же представители политических партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия – За правду» подали в ИКВО документы на регистрацию кандидатов на выборах депутатов Волгоградской областной думы нового созыва.

В списке СРЗП 60 претендентов на мандаты по единому избирательному округу, а также 17 кандидатов по одномандатным округам.

В свою очередь, ЕР на единый избирательный округ также выдвинула 60 кандидатов. В числе одномандатников – ещё 19 претендентов.

Отметим, Волгоградская областная дума состоит из 38 депутатов, 19 из которых избираются по одномандатным избирательным округам, 19 – по единому избирательному округу по спискам политических партий.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
25.06.2024 15:54
Политика 25.06.2024 15:54
Комментарии

0
Далее
Политика
25.06.2024 12:36
Политика 25.06.2024 12:36
Комментарии

0
Далее
Политика
25.06.2024 07:26
Политика 25.06.2024 07:26
Комментарии 0

0
Далее
Политика
21.06.2024 14:38
Политика 21.06.2024 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Политика
20.06.2024 18:30
Политика 20.06.2024 18:30
Комментарии 0

0
Далее
Политика
20.06.2024 14:14
Политика 20.06.2024 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Политика
18.06.2024 17:03
Политика 18.06.2024 17:03
Комментарии 0

0
Далее
Политика
14.06.2024 13:21
Политика 14.06.2024 13:21
Комментарии 0

0
Далее
Политика
07.06.2024 15:54
Политика 07.06.2024 15:54
Комментарии 0

0
Далее
Политика
05.06.2024 13:13
Политика 05.06.2024 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Политика
04.06.2024 11:44
Политика 04.06.2024 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Политика
04.06.2024 09:40
Политика 04.06.2024 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Политика
27.05.2024 18:14
Политика 27.05.2024 18:14
Комментарии 0

0
Далее
Политика
22.05.2024 18:01
Политика 22.05.2024 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Политика
21.05.2024 11:43
Политика 21.05.2024 11:43
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:00
В зоне СВО погиб боец из Камышина Роман ЕфимовСмотреть фотографии
19:29
Волгоградцы заявили о странностях суда по делу о многомиллионной афере с кирпичамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
В Волгоградской области легковушка задавила насмерть дорожного рабочегоСмотреть фотографии
18:17
В Волгограде политические партии выдвинули кандидатов на выборы в облдумуСмотреть фотографии
18:14
МБУ обязали переделать опасные карусели на детской площадке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:28
А старые где? Облдума снова закупает 20 новых компьютеровСмотреть фотографии
16:39
Под Волгоградом похоронят погибшего 7 месяцев назад мобилизованногоСмотреть фотографии
16:30
В Волгоградской области нефтяников уличили в загрязнении 23 тыс. кв. метров землиСмотреть фотографии
16:26
«Красный Октябрь» трудоустраивает школьников на время летних каникулСмотреть фотографии
16:01
В Новороссийске задержали подозреваемого в жестоком убийстве жителя ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:54
«Лишь бы носил деньги в дом»: волгоградцы поспорили из-за прописки губернатора БочароваСмотреть фотографии
15:20
Волгоградка покусала девушку на автобусной остановкеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Силовики задержали на волгоградском посту ДПС россиянина с 2 кг. наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
Госдума приняла в первом чтении законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерамСмотреть фотографии
13:59
Волгоградка взыскала с ООО «УАЗ» более 3,5 млн за бракованный внедорожникСмотреть фотографии
13:52
«Живём как на острове»: в Волгограде неработающая ливнёвка превратила двор девятиэтажки в настоящее озероСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Кафе и рестораны в Волгограде уличили в занижении данных по объему производимого мусораСмотреть фотографии
12:53
Разбойник идет под суд за сломанный палец и избиение лопатой 83-летней бабушкиСмотреть фотографии
12:36
Депутат Волгоградской гордумы объявил о губернаторских амбицияхСмотреть фотографии
12:30
Бочаров собрал совещание после визита в обкомовскую больницуСмотреть фотографии
12:07
Замначальника колонии в Волгоградской области сам не избежал колонииСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая»Смотреть фотографии
11:37
Момент ДТП с туристическим автобусом в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
«Формальный подход недопустим»: Бочаров раскритиковал чиновников за состояние дорог у облбольницы №3Смотреть фотографии
11:11
«Пытался избежать столкновения»: стали известны детали ДТП с двухэтажным автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
«Будто на лодке проплыли»: Нулевую продольную в Волгограде затопило после ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
В центре Волгограда в ДТП попал двухэтажный автобусСмотреть фотографии
10:17
Ливень с градом обрушился на районы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
82-летняя волгоградка умерла после падения с балконаСмотреть фотографии
09:59
Разбавленное молоко поставили в Волгоградскую область из КраснодараСмотреть фотографии
 