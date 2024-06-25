Расследования

А старые где? Облдума снова закупает 20 новых компьютеров

Расследования 25.06.2024 17:28
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25.06.2024 17:28


Волгоградская областная дума закупает еще 20 персональных компьютеров. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, для обеспечения государственных нужд регпарламента планируется приобрести 20 моноблоков с 4-ядерным процессором и объемом оперативной памяти в 64 гигабайта, а также монитором диагональю в 23 дюйма. На эти цели из бюджета выделено более 1,6 миллиона рублей.
Напомним, что Волгоградская областная дума уже приобрела осенью 2023 года партию таких же компьютеров. Но это удалось не сразу. Сначала аппарат регпарламента заключил договор с победителем аукциона, предложившем цену в 1 миллион рублей, однако затем контракт был расторгнут. Компьютерами депутатов обеспечила в итоге другая фирма, но по максимальной стоимости контракта – 20 штук обошлись почти в 2 миллиона рублей.
К слову, в августе 2022 года областная дума также закупала 30 моноблоков. 

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