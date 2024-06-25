



Прокурор Киквидзенского района Волгоградской области Ольга Кобзева утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя, который во время ограбления избил деревянной лопатой пожилую женщину.

Напомним, как ранее сообщалось информагентством, мужчина 18 апреля этого года пришел в дом к пенсионерке в хуторе Калиновский и потребовал у нее деньги, на что получил отказ. После этого злоумышленник сначала сломал палец женщине, а позже добил ее деревянной лопатой по голове. Когда женщина перестала сопротивляться, нападавший украл из кошелька 500 рублей, телефон, магнитолу, спички, связку бананов и другие продукты питания, после чего скрылся.

Пенсионерку обнаружил сосед, который вызвал скорую помощь и полицию.

- Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения по существу в районный суд, - пояснила старший помощник прокурора. - Обвиняемый будет ожидать суда, находясь под стражей.

Свою вину мужчина полностью признал и возместил весь ущерб.



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области