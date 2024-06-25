Момент ДТП с туристическим автобусом в Волгограде попал на видео

25 июня в Центральном районе Волгограда произошло массовое ДТП. Столкновение случилось утром на ул. Рокоссовского. В распоряжении редакции ИА «Высота 102» появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автомобилей и выезд туристического автобуса на разделительную полосу.





Судя по кадрам, одна из иномарок подрезала автобус, из-за чего водитель последнего, чтобы избежать столкновения, повернул влево, врезавшись в дорожный знак. При этом совершивший опасный манёвр легковой автомобиль спровоцировал столкновение еще двух автомобилей.

Отметим, ситуацию уже прокомментировали в правоохранительных органах. По предварительной информации ГАИ, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя Volkswagen Bora. Пострадавших в результате ДТП нет.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области