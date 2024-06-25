В центре Волгограда в ДТП попал двухэтажный автобус

Происшествия 25.06.2024 10:43
0
25.06.2024 10:43
В Волгограде сегодня, 25 июня, произошла авария на пересечении улицы Рокоссовского и проспекта Жукова. Как сообщили V102.RU очевидцы, двухэтажный заказной автобус столкнулся с несколькими автомобилями, после чего его вынесло на островок безопасности.
Сейчас на этом участке дороги образовался дорожный затор. Пробки наблюдаются и на подъезде к месту ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.
Фото V102.RU
«Пытался избежать столкновения»: стали известны детали ДТП с двухэтажным автобусом в Волгограде25.06.2024 11:11
Происшествия 25.06.2024 11:11
82-летняя волгоградка умерла после падения с балкона25.06.2024 10:10
Происшествия 25.06.2024 10:10
Волгоградские силовики раскрыли международную сеть контрабанды рогов сайгака25.06.2024 09:28
Происшествия 25.06.2024 09:28
ГУ МВД озвучило подробности ДТП с улетевшим на асфальт мотоциклистом25.06.2024 09:13
Происшествия 25.06.2024 09:13
Пенсионер сломал шею в подъезде жилого дома под Волгоградом24.06.2024 19:23
Происшествия 24.06.2024 19:23
Волгоградка взыскала с владельца «Лады» 200 тысяч за ДТП на переходе24.06.2024 12:05
Происшествия 24.06.2024 12:05
Пассажир «Приоры» погиб после ночного столкновения с забором в Волгоградской области24.06.2024 11:31
Происшествия 24.06.2024 11:31
«Вышла в подъезд — там дым»: в центре Волгограда загорелась квартира с запертой собакой24.06.2024 11:30
Происшествия 24.06.2024 11:30
Под Волгоградом в день рождения нашли мертвой школьницу24.06.2024 11:13
Происшествия 24.06.2024 11:13
Волгоградское УФАС уличило букмекерскую компанию Winline в незаконной рассылке смс24.06.2024 11:05
Происшествия 24.06.2024 11:05
Водителя выкинуло на асфальт: в Волгограде на видео попало жуткое ДТП с участием мотоциклиста24.06.2024 10:12
Происшествия 24.06.2024 10:12
В Волгограде Ford Focus врезался в мотоцикл Kawasaki на ул. Льговской24.06.2024 09:29
Происшествия 24.06.2024 09:29
Глава СК Бастрыкин обратил внимание на покусанных собаками волгоградцев24.06.2024 07:47
Происшествия 24.06.2024 07:47
«Мы были на рынке»: волгоградец пережил воздушную атаку в Севастополе23.06.2024 19:19
Происшествия 23.06.2024 19:19
Волонтеры разыскивают пропавшего в 2023 году жителя Волгоградской области23.06.2024 18:03
Происшествия 23.06.2024 18:03