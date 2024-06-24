Пенсионер сломал шею в подъезде жилого дома под Волгоградом





Несчастный случай произошел в рабочем поселке Городище в Волгоградской области. По информации экстренных служб, здесь 65-летний мужчина сломал шею, упав на лестнице.

– Вызов поступил накануне от жильцов дома №75 по ул. Рабоче-Крестьянской в Городище, – рассказали в профильных службах ИА «Высота 102». – К сожалению, по прибытии на место ничем мужчине помочь уже медики не могли.

Уточняется, что пенсионер проживал на втором этаже указанного дома. По предварительным данным, он оступился и упал по собственной неосторожности.

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