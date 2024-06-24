Под Волгоградом в день рождения нашли мертвой школьницу





В Михайловском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 16-летней девушки. Как сообщает ИА «Высота 102», тело школьницы было найдено накануне, 23 июня, на территории частного домовладения в городе Михайловке, в котором она проживала.

Как уточняют собственные источники информагентства, на момент обнаружения оказать медицинскую помощь с целью спасения жизни девушки не представлялось возможным – специалисты лишь констатировали ее смерть. По предварительным данным, жительница Михайловки скончалась в результате удушения.

Известно, что девушка окончила десятый класс михайловской средней школы №1. В день обнаружения мертвой – 23 июня – ей исполнялось 16 лет.

Причины, которые привели к трагедии, предстоит выяснить компетентным органам.