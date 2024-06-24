Расследования

Осужденный по делу об убийстве IT-специалиста в Волгограде захотел на СВО

Расследования 24.06.2024 09:52
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24.06.2024 09:52


Один из фигурантов дела, осужденный за убийство и ограбление IT-специалиста в Ворошиловском районе Волгограда выразил желание отправиться в зоне проведения спецоперации. 

— Дмитрий Крючков, получивший 16 лет колонии, действительно собирается отправиться в зону СВО. Его защита не обжаловала приговор, — рассказал собственный источник «Высоты 102». — Еще один фигурант дела — Захар Кауркин — получивший 15 лет лишения свободы, обжалует приговор в части квалификации. Третий осужденный — Кирилл Швецов, осужденный на 8,5 лет, также, как и Крючков, согласен с приговором. 

Волгоградский облсуд вынес приговор Дмитрию Крючкову, Захару Кауркину и Кириллу Швецову 2 мая 2024 года. В зависимости от роли и степени участия Крючкову назначено 16 лет колонии с последующим ограничением свободы на год и восемь месяцев, Кауркину — 15 лет с последующим ограничением свободы на 1,5 года, а Швецову — 8,5 лет с ограничением свободы сроком на год. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима. 

Напомним, следствием установлено, что трое молодых людей в октябре 2022 года в одной из квартир дома № 2 по улице Чигиринской ограбили и убили 23-летнего местного жителя выстрелом в голову. Злоумышленники проникли в жилье к IT-специалисту якобы по объявлению для приобретения бытовой техники.

Ничего не подозревающая жертва пустила их к себе домой. Там они связали потерпевшего и заставили сообщить данные банковских карт, а также пароль от мобильного. Утром 1 октября волгоградца убили, выстрелив ему в голову из пистолета. После совершения преступления один из соучастников снял в банкомате больше 100 000 рублей. Деньги злоумышленники потратили на свои нужды.

Ранее журналисты «Высоты 102» рассказывали, что по делу об убийстве IT-специалиста появился «новый» фигурант. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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