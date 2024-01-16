В Волгограде сегодня, 16 января, в областном суде продолжили рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Крючкова, Захара Кауркина и Кирилла Швецова, обвиняемых в убийстве и ограблении IT-специалиста в Ворошиловском районе.

В сегодняшнем процессе, как сообщает V102.RU, сторона обвинения представила свидетеля, который высказался о возможном давлении силовиков на одного из фигурантов дела. При этом защита усмотрела в словах следователя-криминалиста СУ СКР по Волгоградской области Ивана Коновалова существенные различия с тем, что он говорил на одном из оперативных видео, которое ранее демонстрировалось в суде. Адвокаты нарекли произошедшее Средневековьем и посчитали, что сторона обвинения намеренно затягивает процесс.

Ходатайствовавший о допросе сотрудника волгоградского следкома прокурор пытался выяснить, как проходил допрос Кирилла Швецова, мог силовик намеренно что-то скрывать и соблюдались ли все законные процедуры.





В своей речи следователь постоянно коверкал фамилию подсудимого, что вызвало после справедливый гнев стороны защиты.

— Оснований оговаривать подсудимого Шевцова у меня не имеется. В октябре 2022 года я был включен в состав следственно-оперативной группы. Мы проводили первоначальные следственные действия с подозреваемым Шевцовым, а именно задержание, допрос и проверку показаний на месте. В фактическом задержании я участия не принимал. Сам допрос производился в одном из кабинетов следственного отдела по Ворошиловскому району города Волгограда примерно между девятью и десятью часами вечера. Шевцову был предоставлен защитник по назначению и проведены все необходимые в этом случае процедуры, согласно УПК. Фамилии сотрудников, которые его заводили в кабинет, я не помню. Были ли на нем телесные повреждения? На лице, на открытых участках тела никаких повреждений я не заметил, — рассказал свидетель обвинения. — От Шевцова ни до, ни после, ни во время допроса не поступало никаких жалоб на какие-либо противоправные действия в его сторону. Шевцов полностью признал свою причастность к имеющимся подозрениям, написал явку с повинной и изъявил желание сотрудничать со следствием Все его показания были записаны дословно, при защитнике он ознакомился с протоколом и подписал его. Никаких заявлений не поступало.

Коновалов также ответил на вопрос прокурора о возможном насилии в отношении подсудимого.

— На Шевцова давление не оказывалось, потому что он сам дал показания и решил сотрудничать со следствием. Оперативные работники в допросе участия не принимали. В кабинете находились я, защитник и Шевцов, — заверили следователь–криминалист.





При этом адвокат Швецова внимательно выслушав сотрудника СК, решил задать всего один вопрос:

— Вы сейчас сказали: «Поскольку он дал признательные показания, никакого давления на него в дальнейшем не оказывалось». Правильно ли я понимаю, что, если до этого человек не давал признательные показания, то на него оказывалось давление?

Коновалов парировал тем, что адвокат просто неправильно интерпретировал смысл его фразы.

— Уважаемый защитник, вы неправильно поняли мою фразу (в этот момент свидетель закашлялся, — Прим. ред.). Я пояснил, что давление не могло оказываться и не оказывалось на Шевцова, поскольку это противоречит нормам УПК. Кроме того, я пояснил, что с начала производства следственных действий подсудимый сразу заявил, что хочет сотрудничать со следствием, написал явку с повинной и был готов давать подробные показания, — заявил сотрудник волгоградского следкома.

Выступление свидетеля Коновалова прокомментировал адвокат Захара Кауркина. Алексей Гарькавый ранее заявлял «Высоте 102», что на его подзащитного, с его слов, также оказывалось физическое давление.

— Кто такой Шевцов? Четвертое лицо в данном деле? А мы об этом, оказывается, ничего не знаем. Фамилия непосредственного обвиняемого — Швецов. Может быть, это, конечно, буквоедство с нашей стороны, но, однако все же это не процесс, который проходит на рынке или где-то в Средневековье. У нас прокуроры сами возвращают дело на доследование, когда совершаются ошибки в буквах или цифрах, в датах рождения и так далее. Непосредственно на видео Коновалов спрашивает у Швецова, откуда были телесные повреждения, а сейчас на допросе уже Шевцов — это должно быть устранено. В связи с этим опять же по телесным повреждениям. У кого они были, кого они допрашивали, до момента задержания, в момент задержания, после. На видеосъемке следователь-криминалист задавал вопрос непосредственно подозреваемому, откуда у него образовались телесные повреждения на лице. На это были даны ответы. В сегодняшнем судебном заседании то же следователь-криминалист сообщает, что никаких повреждений на лице не было. Эти противоречия обязаны быть устранены. Каким способом это будет делать суд — приговор покажет, — пояснил Гарькавый.





К слову, о применении физической силы со стороны правоохранителей ранее сообщил и Дмитрий Крючков, который выстрелом в голову убил IT-специалиста.

После допроса свидетеля прокурор выступил с ходатайством о дополнительном предоставлении доказательств, опровергающих версию стороны защиты о давлении на своих доверителей со стороны правоохранительных органов. Адвокат Швецова подал возражение, пояснив, что именно по этой причине заседания уже дважды переносились, что, по мнению юриста, направлено на затягивание процесса.

Тем не менее, суд предоставил стороне обвинения возможность для подготовки. Заседание назначено на 23 января на 10.30.

Напомним, по версии следствия, трое молодых людей в октябре 2022 года в одной из квартир дома № 2 по улице Чигиринской ограбили и убили 23-летнего местного жителя выстрелом в голову. Злоумышленники проникли в жилье к IT-специалисту якобы по объявлению для приобретения бытовой техники.

Ничего не подозревающая жертва пустила их к себе домой. Там они связали потерпевшего и заставили сообщить данные банковских карт, а также пароль от мобильного. Утром 1 октября волгоградца убили, выстрелив ему в голову из пистолета. После совершения преступления один из соучастников снял в банкомате больше 100 000 рублей. Деньги злоумышленники потратили на свои нужды.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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