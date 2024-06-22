Специалисты установили, почему вода в Варваровском водохранилище в Волгограде завоняла и стала сине-зеленой. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора, в их адрес поступили многочисленные обращения граждан по факту возможного загрязнения водного объекта Варваровского водохранилища вблизи СНТ «Слава» и СНТ «Шельф».

Оба дачных массива расположены в Советском районе Волгограда. На место происшествия выехали сотрудники управления совместно со специалистами Волгоградского филиала ФГБНУ Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.





- В рамках проведенного обследования установлено, что имеется пленка от отмерших водорослей на береговой полосе (водоросли разложившиеся). Непосредственно в воде отмечено изумрудное цветение воды по всей акватории водоема, - сообщили в природоохранном ведомстве. – Таким образом, имеет факт естественного ежегодного (сезонного) цветения аквакультуры в акватории Варваровского водохранилища.

Специалисты отобрали пробы воды, в том числе на фитопланктон, а также произвели дополнительные измерения по содержанию кислорода и насыщение кислородом водоема.





Напомним, ранее местные жители сообщили, что вода в водоеме завоняла и приобрела необычный сине-зеленый цвет, а возле берега и вовсе образовалась плотная корка. Дачники не исключали, что вода могла «зацвести», но также допускали, что это произошло из-за сбросов каких-то веществ в воду.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора