Машину с подростками расплющило под Волгоградом. Пятеро пострадавших

Устанавливаются обстоятельства произошедшего сегодня ночью в 01.15 ДТП на 10 километре дороги село Малая Ивановка — село Петропавловка в Дубовском районе Волгоградской области.

Машина с молодыми людьми улетела в кювет. Сообщается о пятерых пострадавших, в том числе 14-летнем подростке.

— По предварительной информации, 17-летний водитель, не имеющий права управления, за рулем автомобиля ВАЗ-2107 потерял управление и съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В полицейском ведомстве уточнили, что в результате аварии с травмами в медучреждение доставили водителя, 16-летнюю пассажирку, а также 14-летнего, 16-летнего и 18-летнего пассажиров легковушки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области