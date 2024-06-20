Двухлетняя девочка, которая погибла сегодня, 20 июня, в Волгоградской области во время игры, воспитывалась в многодетной семье. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в момент трагедии мама малышки вышла во двор.

- Согласно имеющимся данным, рано утром 39-летняя женщина вышла во двор своего частного домовладения с целью кормления сельскохозяйственных животных. При этом в доме остались шестеро несовершеннолетних детей. Во время игры на 2-летнюю девочку упал комод. От полученных травм малолетняя скончалась на месте, - рассказала Черединина.

Напомним, трагедия произошла в хуторе Тормосин Чернышковского района утром 20 июня в одном из частных домов по улице Гагарина.

Установлено, что многодетная семья на профилактических учетах в качестве неблагополучной не состояла.

Как ранее сообщало СУ СКР по региону, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи произвели осмотр места происшествия, по итогам которого будут назначены ряд экспертиз.

На место происшествия выезжал прокурор Чернышковского района Волгоградской области Санан Китаев. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Фото: прокуратуры Волгоградской области