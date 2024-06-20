Двухлетнего ребенка убило комодом в Волгоградской области

В Волгоградской области 2-летнюю девочку насмерть задавило комодом во время игры. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, трагедия произошла в хуторе Тормосин Чернышковского района утром 20 июня.

- В одном из частных домовладений по улице Гагарина 2-летняя девочка играла совместно со своим малолетними братом. В процессе игры на нее упал комод. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в следственном органе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование проводит Суровикинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по области.

Следователи провели осмотр места происшествия. По его результатам будет назначено ряд судебных экспертиз для установления обстоятельств случившегося.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области