Волгоградца приговорили к 3 годам колонии за участие в АУЕ*

К 3 годам колонии строгого режима приговорен 26-летний житель Волгограда Дмитрий Элтышев за участие в деятельности экстремистского общественного движения АУЕ*, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, Элтышев в период с мая 2022 по август 2023 года участвовал в деятельности данного движения, которое запрещено на территории РФ, отбывая наказание в ФКУ СИЗО и ФКУ ИК УФСИН России по Волгоградской области.

Установлено, что волгоградец злостно нарушал режим отбывания наказания, призывал осужденных к активному противостоянию сотрудникам ФСИН, пропагандировал деятельность запрещенной организации, выкрикивал ее лозунги, распространял ее идеологию. За это Элтышева многократно привлекали к дисциплинарной ответственности.

Систематическая профилактическая и разъяснительная работа с нарушителем результатов не принесла. Элтышев продолжал свою противозаконную деятельность, пока ее не пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

На суде мужчина вину не признал. Дело рассматривалось Тракторозаводским районным судом.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

*Движение АУЕ (расшифровывается как «арестантский уклад един») решением Верховного Суда РФ от 17.08.2020 №АКПИ20-514с признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации. Эксперты решили, что субкультура представляет угрозу жизни и здоровью граждан страны, а также обществу и государству.