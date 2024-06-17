Спорт

Волгоградская легкоатлетка Юлия Попова взяла бронзу на играх стран БРИКС

Спорт 17.06.2024 16:18
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17.06.2024 16:18


Волгоградская легкоатлетка Юлия Попова стала бронзовым призером игр стран БРИКС, которые в эти дни проходят в Казани, сообщает V102.RU.

23-летняя спортсменка и воспитанница заслуженного тренера России Михаила Улымова показала результат 4 минуты 13 и 91 сотых секунды и заняла третье место в забеге на полтора километра. Попова сначала  лидировала на дистанции, однако на последнем круге динамовская представительница уступила первую строчку своей соотечественнице из Воронежа Светлане Аплачкиной. Победительница показала результат 4.12.06. Серебро завоевала Яна Перепелица из Краснодарского края — 4.13.00. После забега все три медалистки обнялись, держа в руках российские флаги.

Отметим, что ранее чемпионкой на играх стран БРИКС,  которые проходят с 12 по 23 июня в столице Татарстана, оказалась другая волгоградская спортсменка Антонина Кривошапка. Легкоатлетка в составе команды стала первой в эстафете на 4 по 400 метров.

Всего на международном турнире выступают более 4500 спортсменов из 93 стран. Россия на данный момент единолично лидирует в медальном зачете.
 
Фото: архив пресс-службы «Динамо»
 

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