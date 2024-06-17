Расследования

Владелицу картинга в Волгограде осудили за покалеченного подростка

Расследования 17.06.2024 10:23
0
17.06.2024 10:23


В Волгограде владелицу картинга осудили на один год условно с испытательным сроком в 1,5 года из-за покалеченного на аттракционе подростка. Предпринимательница также должна выплатить компенсацию морального вреда семье девочки в размере 300 тысяч рублей, сообщили V102.RU в Тракторозаводском районном суде.

В суде установлено, что летом прошлого года подросток решила прокатиться на картинге, расположенном в ТРК «Семь звезд». Как оказалось, в автомобиле отсутствовала педаль тормоза. Девочка, чтобы избежать столкновения с другим картом, выставила ногу за пределы транспортного средства и получила закрытый перелом обеих костей голени со смещением.

Поскольку в ходе расследования выяснилось, что транспорт находился в неисправном состоянии, родители покалеченного ребенка просили взыскать с предпринимательницы компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Однако суд снизил сумму, так как владелица карта воспитывает несовершеннолетнего ребенка и готовится стать матерью во второй раз.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
16.06.2024 21:04
Расследования 16.06.2024 21:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2024 12:07
Расследования 16.06.2024 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2024 11:30
Расследования 16.06.2024 11:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2024 12:01
Расследования 15.06.2024 12:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2024 17:16
Расследования 14.06.2024 17:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2024 16:20
Расследования 14.06.2024 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2024 15:59
Расследования 14.06.2024 15:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2024 13:20
Расследования 14.06.2024 13:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2024 10:51
Расследования 14.06.2024 10:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2024 09:56
Расследования 14.06.2024 09:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2024 09:36
Расследования 14.06.2024 09:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2024 21:16
Расследования 13.06.2024 21:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2024 18:05
Расследования 13.06.2024 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2024 12:31
Расследования 13.06.2024 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2024 12:13
Расследования 13.06.2024 12:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:57
В Волгограде перевозчикам сулят миллионы за обслуживание дачных маршрутовСмотреть фотографии
10:53
Модная OMODA: знакомимся поближе с инновационными автомобилями на дорогах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:23
Владелицу картинга в Волгограде осудили за покалеченного подросткаСмотреть фотографии
09:48
Вторая волна активности клещей ожидает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:43
Под Волгоградом в ДТП с мопедом пострадали двое подростковСмотреть фотографии
09:20
«Росгосстрах» запустил акцию на страхование жилья «Жаркий сезон» с выгодой до 25%Смотреть фотографии
09:11
В Волгограде медики спасают 2-летнего малыша, отравившегося ядомСмотреть фотографии
08:36
На ГЭС столкнулись маршрутка №160 с пассажирами и легковушкаСмотреть фотографии
08:13
Двухкилометровая пробка сковала Волжскую ГЭС в сторону ВолгоградаСмотреть фотографии
07:56
Денис Бояринцев оценил вклад болельщиков в победу «Ротора»Смотреть фотографии
07:45
Момент жесткого ДТП с BMW-перевертышем в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:20
Данил Пелих встал на колено после победы «Ротора» на Волгоград АренеСмотреть фотографии
23:53
Под Волгоградом устраняют последствия разгула стихии. Без света несколько хуторовСмотреть фотографии
21:43
Это не «Ротор», это «Роторище!»: волгоградский клуб разгромил «Новосибирск» и вышел в первую лигуСмотреть фотографии
21:04
Прокуратура начала проверку после пожара на полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:56
На новой неделе в пяти районах Волгограда отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
18:53
В Волгоградской области из-за града ввели оранжевый уровень опасностиСмотреть фотографии
17:59
Волгоградская экс-журналистка борется за титул королевы небаСмотреть фотографии
16:57
Скандально известное в Волгограде общежитие затопило после ливня: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:50
В центре Волгограда положили асфальт на месте провалаСмотреть фотографии
15:00
Погибшего на Украине 21-летнего волгоградца представили к госнаградеСмотреть фотографии
13:53
Дети, роженицы, ветераны: пять историй спасения волгоградскими врачами пациентовСмотреть фотографии
12:49
«Я в ответе за всё на борту». Капитан Юлия Завьялова из Волгограда 15 лет водит по планете сухогрузыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:07
Захвативших заложников в ростовском СИЗО террористов застрелили в ходе штурмаСмотреть фотографии
11:30
Колонии ФСИН в Волгоградской области работают в штатном режимеСмотреть фотографии
10:35
На юге Волгограда неизвестный без прав сбил женщину и скрылсяСмотреть фотографии
10:22
ГУ МЧС доложило о ликвидации пожара на полигоне ТБО под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:37
Волгоградцы массово жалуются на сбой ТВ-сигналаСмотреть фотографии
08:43
Новая неделя встретит волгоградцев зноем и дождямиСмотреть фотографии
08:02
«Одни предлагают чай, а другие грозятся срезать веревки: промышленный альпинист – о работе на волгоградских высоткахСмотреть фотографии
 