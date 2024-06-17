Владелицу картинга в Волгограде осудили за покалеченного подростка





В Волгограде владелицу картинга осудили на один год условно с испытательным сроком в 1,5 года из-за покалеченного на аттракционе подростка. Предпринимательница также должна выплатить компенсацию морального вреда семье девочки в размере 300 тысяч рублей, сообщили V102.RU в Тракторозаводском районном суде.

В суде установлено, что летом прошлого года подросток решила прокатиться на картинге, расположенном в ТРК «Семь звезд». Как оказалось, в автомобиле отсутствовала педаль тормоза. Девочка, чтобы избежать столкновения с другим картом, выставила ногу за пределы транспортного средства и получила закрытый перелом обеих костей голени со смещением.

Поскольку в ходе расследования выяснилось, что транспорт находился в неисправном состоянии, родители покалеченного ребенка просили взыскать с предпринимательницы компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Однако суд снизил сумму, так как владелица карта воспитывает несовершеннолетнего ребенка и готовится стать матерью во второй раз.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.