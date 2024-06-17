Данил Пелих встал на колено после победы «Ротора» на Волгоград Арене

Спорт 17.06.2024 07:20
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17.06.2024 07:20
Футболист «Ротора» Данил Пелих после окончания исторического матча на Волгоград Арене и круга почета для болельщиков сделал предложение своей возлюбленной. Ощеломленная девушка буквально бросилась в объятия вставшему на колено защитнику сине-голубых. В клубе V102.RU рассказали, что Лера и Данил вместе уже два года. А вчерашняя победа «Ротора» во ответном стыковом матче, благодаря которой команда вернулась в первую лигу, стала прекрасным поводом для подтверждения самых серьезных намерений молодого человека.
Напомним, накануне «Ротор» под руководством Дениса Бояринцева обыграл «Новосибирск» со счетом 3:1. Поддержать свою любимую команду на Волгоград Арену пришло рекордное количество зрителей - 27014 человек. Победу футболисты праздновали вместе со своими болельщиками и другими волгоградцами, которые, наконец, дождались исполнения мечты.Фото СК «Ротор» VK.com
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