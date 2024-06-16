Спорт

Это не «Ротор», это «Роторище!»: волгоградский клуб разгромил «Новосибирск» и вышел в первую лигу

Спорт 16.06.2024 21:43
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16.06.2024 21:43


Феерия эмоций, дикий восторг, сорванные голоса и обнимающие друг друга болельщики – таков итог головокружительной победы «Ротора» над «Новосибирском» в ответном стыковом матче, который сегодня прошел на «Волгоград Арене» в присутствии 27 014 человек. «Ротору» удалось исполнить мечту болельщиков и удовлетворить собственные амбиции – волгоградский клуб в ожесточенной борьбе выиграл у  «Новосибирска» со счетом 3:1 и вышел в первую лигу.

Напомним, первую игру с «Новосибирском» «Ротор» сыграл вничью, и сегодня сине-голубым надо было только побеждать. Решающий поединок вызвал настоящий ажиотаж у болельщиков, некоторые из которых еще недавно клялись в соцсетях после какой-нибудь неудачной игры сине-голубых, что больше на стадион ни ногой. Сегодня все было по-другому  - все были готовы забыть и простить, лишь бы любимый клуб не подвел.

Важнейший для «Ротора» матч  начался активно. Уже на 6-й минуте волгоградцы вышли вперед. Футболисты «Новосибирка» допустили ошибку на своем поле - отдали неточно передачу, которую перехватил  Михаил Агеев и перенаправил мяч Илье Сафронову. Илья не подвел и дальним ударом фактически по центру поразил ворота гостей и вывел свою команду вперед.  Однако достаточно быстро «Новосибирск» отыгрался – последовала подача с углового и в штрафной «Ротора» борьбу выиграл футболист соперника, который нанес роковой удар. Вадим Аверкиев оказался бессилен и «Новосибирск» сравнял.  Но на 33-й минуте к неописуемой радости болельщиков волгоградцы снова вышли вперед. Данил Пелих с правого фланга навесил Михаилу Агееву, тот пробил, но попал в перекладину. Мяч отлетел на ногу Илье Сафронову и тот под рев трибун оформил дубль.  

Несмотря на то, что в первом тайме мячом больше владели гости, «Ротор» создавал больше опасных моментов. Вскоре после второго гола сине-голубые могли забить и третий.  Илья Сафронов отдал пас на Глеба Шильникова, а тот, находясь в штрафной, пробил, но мяч пролетел выше ворот. Удачно разогнал атаку и Михаил Агеев, отдав ее Гаджимурадову, тот обводящим ударом пробил, но голкипер зафиксировал мяч.  

Надо сказать, что сегодня на стадионе царила, наверное, лучшая атмосфера за последние несколько лет. Болельщики мощно поддерживали любые удачные действия сине-голубых, а на соперника пытались давить морально, сопровождая атаки гостей свистом и недовольным гулом. Не могли усидеть на месте и тренеры команд. Денис  Бояринцев на ногах постоянно советовался с тренерским штабом.

Болельщики сегодня не жалели ни сил, ни голоса - как-будто решили разом  весь нерастраченный позитив, копивший два года - все это время фанаты   тешили себя надеждой, что клуб будет выступать в более престижной лиге.

Такого же, конечно, исхода желали и сами футболисты. Во втором тайме они продолжили оказывать давление на противника, создав еще несколько опасных моментов, которые все же не закончились голами. Но сильный эмоциональный момент произошел, когда мяч оказался в воротах «Ротора» - болельщики схватились за сердце, так как многие не поняли, как это произошло. Но, к счастью, гол не был засчитан – оказалось, игрок «Новосибирска» пробил после свистка арбитра, который прекратил розыгрыш в штрафной сине-голубых перед тем, как футболист соперника нанес роковой удар.

Но настоящим героем матча стал Илья Сафронов – именно он стал автором третьего гола, оформив хет-трик в этом матче. Это произошло за несколько минут до окончания поединка и болельщики, поняв, что гостям не удастся переломить ситуацию в свою пользу, взревели десятками тысяч ликующих голосов. Диктор матча Юрий Кушнарев, благодаря Илью  за три гола, которые принесли победу «Ротора», от избытка чувств обращался к нему не иначе, как «Сафронище».

Настоящий разгул эмоций начался уже после финального свистка. Герои матча, которые не подвели волгоградских болельщиков и завоевали право для «Ротора» играть в первой лиге, и сами ликовали из последних отданных на поле боя сил. Апофеозом стало предложение руки и сердца любимой девушке Данилом Пелихом – он подарил ей кольцо прямо перед фанатской трибуной.

Теперь волгоградских болельщиков ждет новая жизнь и новые эмоции уже в первой лиге, где «Ротор» под руководством главного тренера Дениса Бояринцева будет доказывать, что клуб заслужил право играть с более сильными соперниками. Но сегодняшний матч стал настоящим праздником, который теперь долго будут помнить все причастные к заслуженной победе волгоградского клуба.

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» / vk.com

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