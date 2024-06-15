Двое взрослых и ребенок пострадали из-за опасного маневра на трассе под Волгоградом

В Волгоградской области в результате столкновения двух иномарок пострадали три человека – двое взрослых и 8-летний ребенок. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 21.40 на 553 км трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе.

По предварительным данным, 43-летний водитель кроссовера Hyundai Santa Fe выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра. Произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Passat.

В результате 49-летний водитель Volkswagen, его 45-летняя пассажирка и 8-летний ребенок получили травмы и были госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области