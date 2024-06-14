Иловлинский районный суд Волгоградской области осудил 34-летнего жителя Саратова за жестокое убийство своего напарника на ферме в хуторе Развозжаев. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, ранее судимый Олег Зотов приговорен к 10 годам лишения свободы строгого режима.

Напомним, ночью 21 августа 2023 года между мужчиной и его товарищем, которые работали в животноводческих хозяйствах по соседству, во время застолья произошел конфликт из-за того, что обвиняемый заподозрил в краже телефона своего собутыльника. После чего мужчина взял топор и ударил им по лицу потерпевшего, а после добил его тремя ударами вилами по голове. После этого мужчина уснул, а утром спрятал тело на берегу реки Чертолейка и скрылся.

Позже саратовца удалось задержать в Москве. Труп был обнаружен местными лишь через 10 дней после убийства.

Вину в содеянном убийца полностью признал. Приговор вступил в законную силу.

Фото: СУ СКР России по Волгоградской области