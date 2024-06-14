Происшествия

В Волгограде полиция устроила облаву на юных байкеров

Происшествия 14.06.2024 13:35
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14.06.2024 13:35

В Волгограде с наступлением лета на дорогах участились дорожно-транспортные происшествия с подростками на скутерах и мопедах. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, всего с начала сезона получили травмы 10 подростков в 14 ДТП. В связи с этим сотрудниками Госавтоинспеции проводятся плановые рейды по выявлению нарушений. 

Как отмечают в полиции, ДТП случаются в связи с грубыми нарушениями правил дорожного движения неопытными водителями. При этом в ГУ МВД напоминают, что ответственность за подростков несут их родители.   




– Родители должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения, – предупреждают волгоградцев в ведомстве. – За управление несовершеннолетним водителем мопедом, скутером, мотоциклом или автомобилем без прав предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если водитель транспорта младше 16 лет, то ответственность за него понесут родители и опекуны.

Кроме того, транспорт конфискуется и помещается на специализированную стоянку. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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