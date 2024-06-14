Пациент микрохирургии глаза умер в реанимации в Волгограде





В Волгограде житель Астраханской области скончался от анафилактического шока, который развился у него во время подготовки к операции. Мужчине, сообщает ИА «Высота 102», стало плохо в микрохирургии глаза. Спасти пациента не смогли, несмотря на предпринятые меры.

Как стало известно информагентству, трагический случай произошел 5 июня. 61-летнему жителю соседнего региона предстояла операция в ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза», однако состояние его резко ухудшилось перед вмешательством. За жизнь мужчины боролись на протяжении пяти дней – на шестые сутки, 10 июня, он скончался.

Информацию о происшествии подтвердили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

– По информации медицинской организации, во время предоперационной подготовки у пациента резко ухудшилось самочувствие. Были проведены все необходимые медицинские манипуляции, после чего пациент был переведен в больницу СМП №25 в тяжелом состоянии. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, пациент скончался в отделении реанимации, – прокомментировали в облздраве.

По не подтвержденной официально информации, мужчина скончался в результате развившегося у него анафилактического шока. Точная причина смерти будет выяснена в ходе назначенной экспертизы.