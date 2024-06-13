УФСБ задержало волгоградца за экстремистские высказывания в Сети

Житель Волгограда задержан по подозрению в распространении материалов экстремистского характера.

- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 57-летний житель Волгоградской области с использованием сети Интернет публиковал высказывания, побуждающие применять насилие в отношении граждан России, - сообщили V102.RU в УФСБ России по региону.

В отношении подозреваемого, которого сотрудники УФСБ задержали совместно с полицейскими, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России (Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области