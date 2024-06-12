В Волгограде назван виновник ДТП с Mitsubishi Lancer на ул. Исторической

В Госавтоинспекции рассказали подробности столкновения иномарки с автомобилем «Лада». Как ранее сообщало ИА «Высота 102», ДТП произошло 11 июня на перекрёстке ул. Исторической с ул. Жигулёвской и попало в объектив камер видеонаблюдения.

- В 15:05 18-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», напротив дома № 179 по ул. Историческая при повороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi Lancer, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, из-за сильнейшего удара 19-летний пассажир «Лады» вылетел с заднего сидения на асфальт. По информации полицейских, парень вместе с 25-летней девушкой, находившейся за рулём иномарки, получил серьёзные травмы и был доставлен скорой помощью в одну из ближайших больниц.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области