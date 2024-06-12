Происшествия

В Волгограде назван виновник ДТП с Mitsubishi Lancer на ул. Исторической

Происшествия 12.06.2024 11:40
0
12.06.2024 11:40

В Госавтоинспекции рассказали подробности столкновения иномарки с автомобилем «Лада». Как ранее сообщало ИА «Высота 102», ДТП произошло 11 июня на перекрёстке ул. Исторической с ул. Жигулёвской и попало в объектив камер видеонаблюдения.

- В 15:05 18-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», напротив дома № 179 по ул. Историческая при повороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi Lancer, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, из-за сильнейшего удара 19-летний пассажир «Лады» вылетел с заднего сидения на асфальт. По информации полицейских, парень вместе с 25-летней девушкой, находившейся за рулём иномарки, получил серьёзные травмы и был доставлен скорой помощью в одну из ближайших больниц.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
12.06.2024 13:50
Происшествия 12.06.2024 13:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.06.2024 08:53
Происшествия 12.06.2024 08:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 21:28
Происшествия 11.06.2024 21:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 20:59
Происшествия 11.06.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 19:04
Происшествия 11.06.2024 19:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 17:56
Происшествия 11.06.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 17:18
Происшествия 11.06.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 16:56
Происшествия 11.06.2024 16:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 12:05
Происшествия 11.06.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 11:36
Происшествия 11.06.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 10:08
Происшествия 11.06.2024 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 06:52
Происшествия 11.06.2024 06:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2024 20:46
Происшествия 10.06.2024 20:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2024 19:53
Происшествия 10.06.2024 19:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2024 13:37
Происшествия 10.06.2024 13:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:55
В Волгоград 30 июня прибудет недавно обретенный список Казанской иконы Божией МатериСмотреть фотографии
14:37
«Караул! Плавимся!»: +56 градусов жары показывают табло на остановках в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:11
Бочаров рассказал о «медвежьих углах» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
В Волгограде спасают ребенка с 50% ожогами телаСмотреть фотографии
13:31
Кардинальное преображение сквера на 7-ой Гвардейской в Волгограде показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:33
Рисовали на лице и охлаждались пеной: в Волгограде на забег с флагами России вышли 200 спортсменовСмотреть фотографии
12:21
Опыт «Царицынской оперы» в подготовке кадров будут масштабировать на другие регионыСмотреть фотографии
12:16
Рабочая схема: в Волгограде на ул. Электролесовской демонтировали дорожное ограждениеСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде назван виновник ДТП с Mitsubishi Lancer на ул. ИсторическойСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде концертная программа фестиваля #ТриЧетыре обойдется бюджету в 22,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде дети массовым танцем поздравили страну с Днём РоссииСмотреть фотографии
09:32
Из Нового Рогачика в Волгоград экстренно доставлен выпавший из окна ребенокСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде попало на видео ДТП с троллейбусом и «Нивой» на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
08:10
Субподрядчик «Ситиматика» пытается лишить три района Волгоградской области мусорных контейнеровСмотреть фотографии
07:25
Пьяному волгоградцу грозит срок за рукоприкладство в отношении полицейскогоСмотреть фотографии
06:47
Выставки, акции и концерты: программа празднования Дня России в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:28
Под Волгоградом выясняют обстоятельства гибели 67-летнего рыбакаСмотреть фотографии
20:59
В Волжском семьям пятерых участников СВО передали ордена МужестваСмотреть фотографии
20:19
«Говорила, что ненавидит сына»: подруга детоубийцы Аккубековой в суде Волгограда поменяла показанияСмотреть фотографии
20:02
На военном кладбище в Мытищах похоронят экс-главу волгоградского «Боевого братства» Андрея БабкинаСмотреть фотографии
19:41
«Зенит» и «Краснодар» разыграют Суперкубок России по футболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:04
В предпраздничный день центр Волгограда сковали пробкиСмотреть фотографии
18:36
«У нее будто амнезия»: по делу о гибели в ДТП волгоградских студентов допросили знакомую ШыхалиеваСмотреть фотографии
17:59
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»Смотреть фотографии
17:56
«Это очень больно»: в Камышине выломали ограждение на Аллее Славы участников СВОСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде опубликованы кадры жёсткого столкновения легковушек на ул. ИсторическойСмотреть фотографии
16:56
В Волжском возобновлено движение трамваев после ДТП на ул. АлександроваСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде завершается строительство новой тепловой камеры на улице ИркутскойСмотреть фотографии
16:05
ВТЗ провел корпоративный фестиваль национальных традицийСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде после огласки в СМИ коммунальщики за сутки заменили стояк в девятиэтажкеСмотреть фотографии
 