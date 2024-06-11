



11 июня в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение случилось на ул. Исторической и попало в объектив одной из камер видеонаблюдения.

Судя по опубликованным кадрам, водитель ВАЗ-2109 поворачивал на ул. Жигулевскую, когда в него на полном ходу влетела ещё одна легковушка. Принявший удар автомобиль развернуло и отбросило в сторону, а один из его пассажиров вылетел с задних сидений на проезжую часть. Впоследствии он самостоятельно поднялся и вернулся к «девятке».

Фото и видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»