Происшествия

В Волгограде опубликованы кадры жёсткого столкновения легковушек на ул. Исторической

Происшествия 11.06.2024 17:18
0
11.06.2024 17:18


11 июня в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение случилось на ул. Исторической и попало в объектив одной из камер видеонаблюдения.

Судя по опубликованным кадрам, водитель ВАЗ-2109 поворачивал на ул. Жигулевскую, когда в него на полном ходу влетела ещё одна легковушка. Принявший удар автомобиль развернуло и отбросило в сторону, а один из его пассажиров вылетел с задних сидений на проезжую часть. Впоследствии он самостоятельно поднялся и вернулся к «девятке».

Фото и видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.06.2024 19:04
Происшествия 11.06.2024 19:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 17:56
Происшествия 11.06.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 16:56
Происшествия 11.06.2024 16:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 12:05
Происшествия 11.06.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 11:36
Происшествия 11.06.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 10:08
Происшествия 11.06.2024 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 06:52
Происшествия 11.06.2024 06:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2024 20:46
Происшествия 10.06.2024 20:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2024 19:53
Происшествия 10.06.2024 19:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2024 13:37
Происшествия 10.06.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2024 12:16
Происшествия 10.06.2024 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2024 10:31
Происшествия 10.06.2024 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2024 07:55
Происшествия 10.06.2024 07:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2024 20:43
Происшествия 09.06.2024 20:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2024 20:11
Происшествия 09.06.2024 20:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:04
В предпраздничный день центр Волгограда сковали пробкиСмотреть фотографии
18:36
«У нее будто амнезия»: по делу о гибели в ДТП волгоградских студентов допросили знакомую ШыхалиеваСмотреть фотографии
17:59
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»Смотреть фотографии
17:56
«Это очень больно»: в Камышине выломали ограждение на Аллее Славы участников СВОСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде опубликованы кадры жёсткого столкновения легковушек на ул. ИсторическойСмотреть фотографии
16:56
В Волжском возобновлено движение трамваев после ДТП на ул. АлександроваСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде завершается строительство новой тепловой камеры на улице ИркутскойСмотреть фотографии
16:05
ВТЗ провел корпоративный фестиваль национальных традицийСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде после огласки в СМИ коммунальщики за сутки заменили стояк в девятиэтажкеСмотреть фотографии
14:42
Бочаров вручил в Волгограде первые региональные ордена, медали и званияСмотреть фотографии
14:13
Участников СВО предложили освободить от процентов по кредитамСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде спасатели подготавливают к открытию городские пляжиСмотреть фотографии
12:52
В Котово отложили суд по делу экс-мэра ЛесниченкоСмотреть фотографии
12:09
Русло реки Медведица расчищают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Пьяные игры с ножом грозят волжанину 15-летним срокомСмотреть фотографии
11:36
В Волжском предприниматель идет под суд за гибель ребенка в игровой комнате ТРК «Планета Лето»Смотреть фотографии
11:32
Главному приставу Волгоградской области назначили нового заместителяСмотреть фотографии
11:23
Сотрудники энергосбытовой компании подняли в Волгограде особый флагСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгограде городские службы оценили протяженность трещин на дорогахСмотреть фотографии
10:45
«Росгосстрах» выплатил волгоградским аграриям за ущерб от заморозков почти 360 млн рублейСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области выросло число пострадавших от укусов животныхСмотреть фотографии
10:08
Иномарка сбила медлительного самокатчика в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
Волгоградцев предупредили о проверке систем экстренного оповещенияСмотреть фотографии
09:58
На День России волгоградцев ждет пекло до +37ºСмотреть фотографии
09:33
Суд отменил оправдательный приговор волгоградцу за распространение детской порнографииСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде госкорпорация пожертвовала для бойцов СВО автомобиль Chevrolet EpicaСмотреть фотографии
09:27
Адвокат генерала Попова назвал СВО шансом приостановить делоСмотреть фотографии
07:49
Размер вознаграждения за работу на выборах утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:52
Магазин в Ерзовке под Волгоградом тушили 4 часаСмотреть фотографии
21:52
Расписание пригородных поездов в Волгоградской области изменится 12 июняСмотреть фотографии
 