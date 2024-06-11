В Волжском предприниматель идет под суд за гибель ребенка в игровой комнате ТРК «Планета Лето»





В Волжском правоохранители завершили расследование обстоятельств гибели 12-летнего ребёнка в игровой комнате ТРК «Планета Лето» на бульваре Профсоюзов, 1Б. Как сообщает ИА «Высота 102», в конце 2023 года мальчик сорвался с высоты 2,5 метров, выполняя задания киноквеста.

По информации следователей, гибель ребёнка стала возможной по вине индивидуального Саркиса Мкртчяна, а также его сотрудника, отвечающего за работу с детьми.

- Как установили следователи СК России, индивидуальный предприниматель организовал деятельность по предоставлению зрелищно-развлекательных услуг, не обеспечив при этом безопасные условия эксплуатации киноквеста, — рассказали журналистам в пресс-службе СК России по Волгоградской области.

Кроме того, правоохранителями установлено, что перед началом досуговой программы специалисты не рассказали детям порядок и правила выполнения заданий, а также не ознакомили с техникой безопасности.

Отметим, в настоящее время все материалы по уголовному делу переданы на утверждение в прокуратуру. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, фигурантам грозит срок до 10 лет лишения свободы.