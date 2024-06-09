



В Волгоградской области появились подробности о месте нахождения пяти подростков, сбежавших из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, расположенного в Камышине. Как сообщает ИА «Высота 102», девочкам удалось преодолеть не малое расстояние. Вечером 8 июня их заметили в одном из магазинов Дубовки.

Судя по кадрам с видеокамер, подростки приобрели воду и небольшое количество продуктов.

Отметим, девочки покинули детский дом 7 июня. В настоящее время их местонахождение неизвестно. Правоохранительные органы просят граждан, обладающих информацией о подростках обратиться в дежурную часть МО МВД России «Камышинский» по тел.: 8-84457-2-09-00, 8-84457-4-75-25.

Фото: Наш Камышин / t.me