Происшествия

В Волгограде после оглушительного хлопка загорелся дом

Происшествия 07.06.2024 23:32
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07.06.2024 23:32


В Дзержинском районе Волгограда около 23.00 загорелся частный дом в посёлке Ангарском. Как сообщает ИА "Высота 102", перед этим местные жители услышали оглушительный звук, похожий на звук взрыва. 

По данным информагентства, частный дом загорелся поздно вечером в частном массиве за жилым комплексом "Бинко". Жители многоквартирных домов делятся фотографиями в социальных сетях. По информации волгоградцев, пожарным за полчаса удалось заметно сбить пламя. 


- Где-то около одиннадцати вечера даже на Тургенева, в нескольких остановках от места происшествия был слышен взрыв. А после взывали сирены - к месту направились автомобили МЧС и скорые, - сообщают читатели информагентства,  - очень сильный запах гари на весь микрорайон. 

Волгоградцы склоняются к тому, что в доме мог взорваться газовой баллон. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области в свою очередь сообщают, что расчёты продолжают работу на месте происшествия. 

Информация уточняется. 

Фото: подписчики телеграм-канала Жесть Волгограда

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