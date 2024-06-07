В Волгограде после оглушительного хлопка загорелся дом

В Дзержинском районе Волгограда около 23.00 загорелся частный дом в посёлке Ангарском. Как сообщает ИА "Высота 102", перед этим местные жители услышали оглушительный звук, похожий на звук взрыва.

По данным информагентства, частный дом загорелся поздно вечером в частном массиве за жилым комплексом "Бинко". Жители многоквартирных домов делятся фотографиями в социальных сетях. По информации волгоградцев, пожарным за полчаса удалось заметно сбить пламя.





- Где-то около одиннадцати вечера даже на Тургенева, в нескольких остановках от места происшествия был слышен взрыв. А после взывали сирены - к месту направились автомобили МЧС и скорые, - сообщают читатели информагентства, - очень сильный запах гари на весь микрорайон.

Волгоградцы склоняются к тому, что в доме мог взорваться газовой баллон.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области в свою очередь сообщают, что расчёты продолжают работу на месте происшествия.

Информация уточняется.

Фото: подписчики телеграм-канала Жесть Волгограда