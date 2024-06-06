Момент массового ДТП с автобусом в Волгограде сняли камеры видеонаблюдения

Полиция опубликовала запись с уличной камеры видеонаблюдения, на которую попал момент массового ДТП с участием 10 транспортных средств, передает V102.RU. По данным ГУ МВД России по региону, жесткое дорожное происшествие случилось в 14:37 напротив дома №44 по проспекту Университетский в Советском районе Волгограда.







По предварительной информации, за медицинской помощью обратились трое человек.





Движение транспорта в этом районе сейчас затруднено.

- На место ДТП выехало руководство городской Госавтоинспекции, работают наряды ДПС, следственно-оперативная группа, - сообщают в главке.

На записи видно, что ДТП произошло, когда автомобили стояли на светофоре. В какой-то момент из-за фуры, которая из-за своих габаритов загораживает обзор, выскочил автобус и врезался в барьерное ограждение, до этого помяв несколько машин. Досталось и маршрутке №174, которая стояла в правой полосе.

По данным корреспондента V102.RU, который находится на месте происшествия, ДТП произошло в районе остановки «Нефтяник». Водители пострадавших машин сообщают, что массовая авария произошла из-за автобуса Setra с номерами республики Дагестан, который не остановился на светофоре и смял несколько автомобилей.





Автобус, по предварительным данным, следовал из Москвы. Пассажиры находятся на обочине рядом с местом ДТП.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области