Трое взрослых и 13-летняя девочка пострадали в массовом ДТП в Волгограде

В больницы Волгограда госпитализированы трое взрослых и девочка-подросток после массовой аварии с несколькими легковушками, автобусом и фурой, произошедшей сегодня, 6 июня, в Советском районе.

— Мужчины 20 и 48 лет и женщина 49 лет транспортируются в больницу № 25, — пояснили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Девочка 13 лет госпитализируется в больницу № 7. Оценка состояния и решение о госпитализации — по итогам обследования.

Напомним, по словам очевидцев, столкновение произошло на Университетском проспекте — напротив администрации Советского района.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»