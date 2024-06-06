Происшествия

Трое взрослых и 13-летняя девочка пострадали в массовом ДТП в Волгограде

Происшествия 06.06.2024 16:06
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06.06.2024 16:06


В больницы Волгограда госпитализированы трое взрослых и девочка-подросток после массовой аварии с несколькими легковушками, автобусом и фурой, произошедшей сегодня, 6 июня, в Советском районе. 

— Мужчины 20 и 48 лет и женщина 49 лет транспортируются в больницу № 25, — пояснили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Девочка 13 лет госпитализируется в больницу № 7. Оценка состояния и решение о госпитализации — по итогам обследования.

Напомним, по словам очевидцев, столкновение произошло на Университетском проспекте — напротив администрации Советского района. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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