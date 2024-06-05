Полиция назвала подробности жесткого ДТП на Нулевой продольной





5 мая в Центральном районе Волгограда произошло ДТП с участием автомобилей «‎Лада Гранта» и Suzuki. Как сообщает V102.RU, в результате столкновения обоим водителям автомобилей потребовалась срочная медицинская помощь.

- В 19:15 42-летняя водитель на «Гранте» на улице Землянского не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем Suzuki Vitara под управлением 19-летнего водителя, - уточнили в региональном главке МВД.

Водители были доставлены в медучреждение.

Напомним, на месте аварии возле автомобилей лежало множество использованных огнетушителей – одна из машин после удара, по информации волгоградцев, загорелась.



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области