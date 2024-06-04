



Сегодня, 4 июня, вечером в Волгограде на Нулевой продольной столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили V102.RU очевидцы, на месте аварии возле покореженных «‎Лада Гранта» и Suzuki лежит множество использованных огнетушителей – одна из машин после удара, по информации волгоградцев, загорелась.







Судя по видеокадрам, опубликованным в телеграм-каналах, на месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГУ МВД России по Волгоградской области. Карет скорой помощи проезжавшие мимо водители не застали.

Информация о пострадавших и подробности аварии уточняется информагентством в главке полиции.

Отметим, что в настоящее время на Нулевой продольной вблизи места аварии наблюдаются небольшие затруднения в движении транспорта. Столкнувшиеся автомобили заняли обе полосы, ведущие в сторону Краснооктябрьского района.



Видео: Волгоград / Telegram