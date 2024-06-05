Расследования

В Котово чиновники взяли на контроль «космические» платежки за отопление

Расследования 05.06.2024 06:50
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05.06.2024 06:50


Жителям города Котово Волгоградской области разослали платежки за отопление с астрономическими суммами. Так, например, жильцам многоквартирного на ул. Коммунистической в почтовый ящик бросили документ, согласно которому люди должны оплатить ресурс на 22 тыс. рублей. Ситуацию, сообщает ИА «Высота 102», взяли на контроль чиновники. 

В субботу Котово облетела шокирующая новость. В каждую квартиру с центральным отоплением прислали  корректирующие платежки. Суммы разные: от  6000 до 22000 рублей. Почему тепловая компания не прислала эти начисления заранее, за два месяца, почему не объяснили механизм начисления, неизвестно. Плати и не задавай вопросы! – негодуют жители Котово в социальных сетях.

При этом, отмечают котовчане, зимой в своих квартирах особогл тепла они не заметили. 

Из года в год отапливают МКД отвратительно, – констатируют рассерженные люди. – Тепловые компании меняют, как перчатки. Потому что первые три года новую компанию на проверяют. Хотя все руководство, владельцы -  одни и те же люди.  

В Госжилнадзоре сообщили, что проведут анализ обоснованности корректировки платы за отопление жителям Котово.

Речь идет о коммунальной услуге по отоплению жилых помещений, оказанной с января по апрель 2024 года и отраженной в платежном документе за май, – уточняют в надзорном ведомстве. – При наличии нарушений Инспекцией будут приняты меры для их устранения.

Здесь также напоминают, что в соответствии с п. 42 (1) Правил предоставления коммунальных услуг собственниками и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, корректировка платы за коммунальную услугу по отоплению производится ежегодно в I квартале года, следующего за расчетным годом.

Если в течение года произошла смена исполнителя коммунальной услуги по отоплению, корректировка размера платы за коммунальную услугу проводится каждым исполнителем коммунальной услуги по отоплению соответственно объемам тепловой энергии, предоставленными в многоквартирный дом в расчетные периоды предоставления коммунальной услуги по отоплению соответствующим исполнителем в году корректировки и применяемым таким исполнителем тарифом на тепловую энергию в соответствующие расчетные периоды, – уточняют котовчанам в ГЖИ. 

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