Под Волгоградом за нападение с ножом задержана женщина





В Дубовском районе Волгоградской области 41-летняя женщина в ходе ссоры набросилась с ножом на своего знакомого. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 50-летний мужчина с проникающим ранением грудного отдела позвоночника был доставлен накануне в больницу.

Выяснилось, что 3 июня женщина пришла в гости к своему знакомому, по случаю чего хозяин накрыл стол. В ходе застолья между ними разыгралась ссора на бытовой почве, в процессе которой гостья схватила со стола кухонный нож и воткнула его в спину приятеля, после чего скрылась. Обнаружили раненного мужчину родственники, которые и вызвали скорую помощь.

Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленницу, которая сразу же созналась в содеянном.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Нападавшей грозит до 10 лет лишения свободы.