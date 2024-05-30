Стали известны подробности гибели подростка в заливе под Волгоградом





По трагическому стечению обстоятельств, 17-летнего школьника, который утонул в Быковском районе Волгоградской области, не смогли спасти. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, трагедия произошла накануне днем в заливе Калиновая балка. На место происшествия выезжала районный прокурор Людмила Зибарова.

- 29 мая примерно в 11:45 несовершеннолетний во время купания в водоеме нырнул с мостика и начал тонуть. Спасти ребенка не удалось, поскольку на берегу находился лишь один рыбак, который не умеет плавать, - пояснила Оксана Черединина.

Следственные органы по факту случившегося проводят процессуальную проверку. Законность принятого решения будет проверена прокуратурой.

Как стало известно журналистам «Высоты 102» от собственного источника, несовершеннолетний в то трагическое утро проведал своего родственника, который недалеко от залива пас коров. Молодой человек был разгорячен ездой на лошади и спустился к воде, чтобы освежиться. На противоположном берегу стоял рыбак, который и стал свидетелем страшной трагедии.

Фото: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области