В Волгоградской области накануне дня рождения утонул школьник





В Быковском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели выпускника 10 класса. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне подросток утонул вблизи Быково.

По информации экстренных служб, 17-летний юноша 29 мая находился на берегу Калиновой балки. В какой-то момент во время купания он пропал из вида. Тело парня извлекли из воды, однако спасти его уже не представлялось возможным.

Известно, что погибший учился в Быковской средней школе №1. На днях он должен был отметить свой очередной день рождения.

