Экология

На улице Хрустальная в Волгограде остановили эволюцию стихийной свалки в полигон

Экология 29.05.2024 21:00
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29.05.2024 21:00


Стихийная свалка на улице Хрустальная в Волгограде, которая еще не успела эволюционировать до гигантских размеров, зачищена по требованию прокуратуры. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

На растущие как на дрожжах кучи мусора на пересечении улицы Хрустальной и Кузбасской пожаловались жители Краснооктябрьского района. Прокуроры прибыли на место и обнаружили залежи старых автомобильных покрышек, ветхой мебели, строительного мусора и отходов производства.

Главе администрации Краснооктябрьского района было внесено представление. В результате свалку отходов объемом более 450 кубометров ликвидировали.

Напомним, что огромные свалки на улице Хрустальной возникают регулярно. Так, меньше года назад - в августе 2023 года - с этой улицы вывезли на полигон 600 кубометров отходов. 

Фото: прокуратуры Волгоградской области

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