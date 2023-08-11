



Свалочный очаг на Руднева, 2 в Краснооктябрьском районе вошел в топ самых крупнейших несанкционированных свалок Волгограда. В борьбе с ней было задействовано 19 единиц техники и совершено 35 рейсов на полигон.

Площадь свалки превысила 700 квадратных метров. Работа по освобождению территории от мусора велась вчера на протяжении всего дня. Огромные залежи коммунальных отходов, отходы от строительства и растительности «поглотили» контейнеры. В общей сложности с улицы Руднева, 2 было вывезено порядка 700 кубометров мусора. Днем ранее в этом же районе ликвидировали свалку на улице Хрустальная, машины вывезли на полигон 600 кубометров отходов.

По данным регоператора, по количеству несанкционированных свалок и их объему лидируют районы – Краснооктябрьский, Дзержинский, Тракторозаводский.

В Волгограде в плановом вывозе из контейнеров задействовано порядка 80 единиц техники. В ликвидации свалочных очагов – еще 70 спецмашин – ломовозы, самосвалы, погрузчики, КАМАЗы.

В целом по Волгограду уже ликвидировано свыше 300 свалочных очагов.

Справка: с 1 августа по вопросам обращения с отходами запущена горячая линия: 230-230. Для населения и юридических лиц работают абонентские отделы в Красноармейском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском районах города, а также в городах Волжский, Камышин, Урюпинск.