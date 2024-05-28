Спорт

Евгений Дмитриев стал главным тренером «Динамо-Синары»

Спорт 28.05.2024 21:11
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28.05.2024 21:11


Евгений Дмитриев стал новым главным тренером «Динамо-Синары». 39-летний специалист, сменивший Олега Кулешова на этом посту, сегодня, 28 мая, директором СШ по гандболу «Динамо» Стеллой Вартанян был представлен игрокам на командном собрании, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

- Сегодня первое собрание было поверхностным, конечно. Специально приехал в Волгоград, чтобы у девочек было понимание перед отпуском. А дальше, 4 июля, выходим на сборы. И состоится более детальное собрание, где будут озвучены цели и задачи на сезон, - прокомментировал Евгений Дмитриев встречу с командой.

В свою очередь, Стелла Вартанян, обратившись к игрокам, заявила, что восьмое место никого не может устраивать. Потенциал, по ее словам, у команды более высокий, и надо улучшать результат.
 
Евгений Дмитриев является воспитанником астраханского гандбола. В составе местного «Лукойл-Динамо» выигрывал серебряные медали Чемпионата России в 2006 году и бронзу Кубка страны годом позже. Также выступал за «Пермских медведей» и выходил  с ними в финал Кубка России в 2012-ом году.
 
После завершения карьеры игрока перешел на тренерский мостик и уже имеет опыт работы с женскими коллективами. В сезоне 21-22 «Астраханочка-2» под его руководством финишировала второй в первенстве России. Последним местом работы Дмитриева являлся мужской клуб астраханское «Динамо».
 
«Динамо-Синара» выйдет из отпуска 4 июля, а через две недели после этого отправится на сборы в Сочи. Но уже в обновленном составе. В частности, стан бело-голубых покидают 17-летняя восходящая звезда российского гандбола и один из лидеров команды в прошедшем сезоне Варвара Семина. Также  голкипер Анна Верещак завершила свои выступления за «Динамо-Синару». Обе спортсменки со следующего сезона начнут представлять чемпионов России по итогам завершившегося на прошлой неделе розыгрыша Суперлиги — столичный ЦСКА. Кроме того, взяла паузу в карьере по личным причинам капитан команды Марина Судакова.
 
При этом костяк коллектива, которому предстоит улучшить результат прошедшего чемпионата, останется прежним. Более того, уже известно, что  «Динамо-Синара» пополнится новой гандболисткой — 22-летней левой полусредней Софией Романенко из «Астраханочки». Но вполне вероятно, что это еще не последнее приобретение бело-голубых перед стартом следующего сезона.
 
Фото ГК «Динамо-Синара» VK.com  

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